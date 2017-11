Det kvite hus: Trump skal ikkje møta Putin i Vietnam

Det har lenge vore uklart om USAs og Russlands president skulle ha eit møte mens dei er i Vietnam. Onsdag opplyste russiske styresmakter at det truleg ville bli eit eige møte mellom Putin og Trump.

– Dei held på å bli samde om tidspunktet for møtet, som skal gå føre seg 10. november, sa Putins rådgjevar Jurij Usjakov dagen etterpå, ifølgje nyheitsbyrået Tass.

Fredag morgon kom kontrabeskjeden frå Det kvite hus, som seier at dei to statsleiarane ikkje skal ha noko møte.

Syria og Nord-Korea er blant dei mest aktuelle temaa for samtalane. Det var også forventningar om at dei kunne ta opp høvet for ein ny tryggingsavtale for å unngå direkte konfrontasjon mellom styrkane til dei to landa i Syria, der USA og Russland støttar ulike sider i konflikten.

