Trump møtte Xi – trur Nord-Korea-krisa kan løysast

Dei to statsleiarane møttest til samtalar i Beijing torsdag morgon.

– Møtet var fortreffeleg for å diskutere Nord-Korea. Eg trur, til liks med deg, at det finst ei løysing der, sa Trump til Xi då dei møttest i Folkets store sal i den kinesiske hovudstaden.

Den amerikanske presidenten utdjupa ikkje kva han meinte, men det er venta at han vil legge press på Xi for å avgrense handelen mellom Kina og Nord-Korea. Det isolerte landet er økonomisk avhengig av handelen med kjempenaboen i nord.

Xi svarte Trump med å seie at dei to landa bør «styrkje kommunikasjonen og koordinasjonen rundt store internasjonale og regionale saksområde, inkludert Koreahalvøya og Afghanistan».

Milliardavtalar

Det er allereie inngått forretningsavtalar verdt titals milliardar i samband med Trumps besøk i Kina.

Det var venta at dei to leiarane vil legge til rette for ytterlegare avtaler når dei deltar på ei næringslivssamling seinare på dagen. Torsdag formiddag vart det opplyst at avtalar for over 200 milliardar dollar til var signert. På snautt to dagar er det dermed gjort avtalar verdt mykje meir enn eit norsk statsbudsjettet.

Rettferdig handel

Men Trump sa også at handelsbalansen er blitt for skeiv og at USA må legge om sin politikk på området. Han kalla handelssituasjonen i dag «einsidig og urettferdig», men understreka at han ikkje klandrar Kina for dette.

– Handelen skal bli rettferdig, og det kjem til å bli veldig bra for oss begge, sa han og roste verten, som han også møtte i Florida i april.

– Eg har svært varme følelsar overfor deg. Som vi sa er det god kjemi mellom oss, og eg trur vi kjem til å oppnå store ting for både Kina og USA.

– For Kina og USA er samarbeid det einaste rette, og berre ein vinn-vinn-situasjon vil føre til ein betre framtid, kommenterte Xi.

(©NPK)