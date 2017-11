Syriske styrkar rykte inn i siste IS-by

– Det er kraftige kampar sør og vest i byen etter at regjeringsstyrkar og deira allierte rykte inn og klarte å ta kontroll over delar av byen, opplyser britiskbaserte Syrian Observatory for Human Rights. Også det statlege nyheitsbyrået SANA melder om kraftige kampar i byen.

Albu Kamal ligg nær grensa mot Irak i provinsen Deir al-Zor, der det er store oljeførekomstar. Syriske regjeringsstyrkar og allierte militsgrupper har i fleire veker rykt nærmare byen, med støtte frå russiske kampfly. Ei kjelde i ei av militsgruppene fortel at den libanesiske Hizbollah-militsen onsdag nådde fram til utkanten av byen.

Siste byområde

– Soldatar frå hæren og allierte styrkar har fullstendig omringa Daesh-terroristane i Albu Kamal. Dei har begynt operasjonar for å utradere dei frå byen, melde SANA før den siste offensiven onsdag kveld. Daesh er ei av fleire forkortingane som blir brukt om den ytterleggåande islamistgruppa som kallar seg Den islamske staten (IS).

Seint på kvelden rykte regjeringsstyrkane inn i byen for å ta frå IS kontrollen over det siste urbane området deira. IS har gått på ei lang rekkje nederlag på slagmarka i Syria og Irak det siste året.

Begge sider av grensa

I Syria har USA-støtta opprørarar og amerikanske kampfly drive ekstremistane ut av deira «hovudstad» Raqqa. Syriske regjeringsstyrkar og militssoldatar tok tilbake byen Deir al-Zor med støtte frå russiske fly.

Parallelt med den syriske offensiven i grenseområda har irakiske styrkar nærma seg grensa frå den andre sida. Sist veke vart byen al-Qaim teken tilbake frå jihadistane.

