Rapport: Ekstremvêr har tatt over ein halv million liv sidan 1997

Den tyske organisasjonen Germanwatch skriv i rapporten at det frå 1997 til 2016 blei registrert rundt 11.000 tilfelle av ekstremvêr, og at øydeleggingane har kosta over 3.000 milliardar dollar.

Rapporten er basert på data henta frå reassuranseselskapet Munich Re og databasen til selskapet NatCatSERVICE. Dei viser at den fattige karibiske øystaten Haiti er blant dei aller verst ramma landa, saman med Fijiøyane og land som Honduras og Myanmar.

Fem av dei 20 hardast ramma landa ligg i kategorien små utviklingsland på øyar (SIDS).

Germanwatch understrekar at menneskeskapte klimaendringar har spelt ei rolle, ettersom det vert rekna med at høgare havtemperatur forsterkar stormar.

Rapporten blei offentleggjort torsdag, samtidig som Tyskland i samarbeid med Fijiøyane er vertskap for FNs klimakonferanse i Bonn.

