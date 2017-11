May utnemner Penny Mordaunt til ny bistandsminister

Mordaunt (44) har fram til no vore statssekretær med ansvar for funksjonshemma i arbeids- og pensjonsdepartementet.

Til liks med Patel var Mordaunt blant dei konservative politikarane som støtta brexit under folkeavstemminga i fjor sommar.

Priti Patel gjekk av onsdag etter å ha innrømd at ho ikkje har vore open om at ho har hatt ei rekke møter med israelske politikarar, blant anna med statsminister Benjamin Netanyahu. Verken May eller utanriksdepartementet var orientert om møta.

