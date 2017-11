Mann skoten og drepen i København

I ei twittermelding skriv politiet at mannen var ein kjenning som tidlegare har vore i det lokale bandemiljøet. I dei første meldingane heitte det at det var to gjerningspersonar som flykta på ein scooter.

Ein 19-åring blei ramma av eit streifskot, men skaden hans har ikkje kravd behandling, heiter det.

Det er mindre enn eitt døgn sidan det sist var skyting i København. Onsdag kveld lydde skotsalver i Griffenfeldsgate ved Folkets Park på Nørrebro. Her blei ein 25 år gammal mann med gjengtilknyting treft av eit skot.

Griffenfeldsgate ligg i området der gjengen Loyal to Familia (LTF) held til. LFT har sidan før sommaren hatt ei konflikt gåande med blant andre gjengen Brothas, som held til i Mjølnerparken, på grensa mellom Nørrebro og Østerbro.

