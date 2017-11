FN fryktar svoltkatastrofe i Jemen

– Det kjem ikkje til å bli som svoltkrisa i Sør-Sudan tidlegare i år, der titusenvis vart ramma. Det kjem ikkje til å bli som svoltkatastrofen som kosta 250.000 livet i Somalia i 2011, seier Mark Lowcock. Briten har ansvar for FNs humanitære innsats og for å koordinere nødhjelpsarbeidet i verdsorganisasjonen.

– Det kjem til å bli den verste svoltkatastrofen verda har sett på mange tiår, med fleire millionar offer, åtvarar Lowcock. Han seier det er umogleg å seie kor lang tid det vil ta før hungersnøden slår inn dersom hjelpesendingar ikkje slepp inn i landet og når folket.

Forsyningar

FN har for tida 91.000 tonn med forsyningar i Jemen. Desse ressursane blir brukte på dei som er i mest prekær nød, men det er avgrensa kor lenge forsyningane vil vare, seier talsmannen til generalsekretær António Guterres.

17 millionar menneske er utan sikker matforsyning i landet, som vart ramma av den raskast veksande koleraepidemien i verda tidigare i år.

Stengde hamner

I eit lukka møte onsdag uttrykte medlemmer av FNs tryggingsråd bekymring for «den alvorlege humanitære situasjonen» i Jemen og understreka at «det er viktig å halde alle hamner og flyplassar i drift», opplyser leiaren i rådet, Sebastiano Cardi.

Blokaden av Jemen har ført til at det nasjonale flyselskapet har innstilt alle flygingar til Aden og Seiyun, dei to hamnene som framleis er i drift. Stenginga av dei andre hamnene i landet har ført til at Jemen er ytterlegare isolert. Den væpna konflikten gjer at flyplassen i Sana'a har vore stengt for kommersiell trafikk sidan august i fjor.

