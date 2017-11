Trump på kinesisk opera, mens handelsavtalar for milliardar vart signert av ministrar

Avtalane skal vere verdt 9 milliardar dollar og omfattar område som biovitskap, flyindustri og fabrikkproduksjon. Kinas visestatsminister Wang Yang og USAs handelsminister Wilbur Ross var til stades under signeringa av dei i alt 19 avtalane.

Blant anna har amerikanske Ford og den kinesiske bilprodusenten Zhengjiang Zotye Automobile underteikna ein samarbeidsavtale om å byggje elbilar i Kina. Ein annan avtale går ut på at selskapet Jingdong Fresh skal kjøpe amerikanske landbruksprodukt verdt 2 milliardar dollar dei neste tre åra.

– Berre oppvarming

Ifølgje visestatsminister Wang var seansen berre ei «oppvarming» til «showet» torsdag. Då skal Trump og kinesiske leiarar signere endå fleire avtalar.

Trump har lenge skulda Kina for å stele amerikanske arbeidsplassar og har bedt kinesarane om å redusere det store handelsoverskotet som landet har når det gjeld handel med USA. Dersom investeringsavtalane som no blir inngått mellom Kina og USA, bidrar til å minske handelsgapet, vil det bli sett på som ein politisk siger for Trump heime i USA.

Få timar før Trump landet i Beijing, viste offisielle tal at Kinas handelsoverskot i forhold til USA minka frå 28,1 milliardar dollar i september til 26,6 milliardar dollar i oktober.

Video av barnebarn

For Trump og USAs førstedame Melania starta det tre dagar lange statsbesøket med ein rundtur i Den forbodne by, Kinas tidlegare keisarpalass, saman med president Xi Jinping og kona Peng Liyuan. Dei to para drakk te saman, og Trump viste videoar av barnebarnet sitt mens ho syng songar på mandarin og les gamle kinesiske dikt.

Seinare gjekk alle fire for å sjå ein kinesisk opera, før dagen vart avslutta med ein privat middag.

Trump skal torsdag delta på ein velkomstseremoni i Folkets store hall i Beijing og møte representantar frå næringslivet.

Nord-Korea er eit anna stort tema mellom Trump og Xi. Trump har tidlegare bedt Kina om å utøve meir press mot det nordkoreanske regimet for å få landet til å gi opp sitt atomvåpenprogram.

I ein tale i Sør-Koreas nasjonalforsamling tidlegare onsdag bad Trump både Kina og Russland om å bryte all kontakt med regimet i Pyongyang.

