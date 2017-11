Trump: – Eg vil oppnå fred med styrke

– Ikkje test oss, åtvara Donald Trump regimet i Nord-Korea då han talte til nasjonalforsamlinga i Sør-Korea onsdag. Den amerikanske presidenten ønsker å overtyde Kim Jong-un til å gi opp sitt atom- og missilprogram.

– Regimet har tolka USAs tidlegare tilbakehalding som veikskap. Dette er ei annan regjering enn den USA hadde tidlegare, la Trump til.

– Eit grufullt diktatur

– USA søkjer ikkje konflikt eller konfrontasjon, men vi viker heller ikkje unna, sa presidenten og gjorde greie for amerikansk militær nærvær i regionen, inkludert «dei tre største hangarskipa i verda» og «velplasserte» atomubåtar.

– Eg søkjer fred med styrke.

Stadig vend til Kim sa han at Nord-Korea ikkje er det paradiset grunnleggjaren av staten og Kims bestefar Kim Il-sung lovde, men eit «grufullt diktatur» og «eit helvete inkje menneske fortener». Likevel tilbaud han ein veg til ei betre framtid så sant Nord-Korea legger all aggresjon til side, legger ned rakettprogrammet sitt og fullstendig gir opp atomprogrammet. Sjølv om han gjekk hardt ut mot Nord-Korea – og bad land som Kina og Russland bryte med eremittstarten – unngjekk han dei mest provoserande frasane han tidlegare har brukt som «eld og vreide» og «den vesle rakettmannen».

Gratulerte Xi

Etter besøket i Seoul er neste stopp på Trumps Asia-turné Beijing. Der er det venta at han vil be om internasjonal hjelp til å isolere Nord-Korea.

I talen onsdagen var det også rom for smiger retta mot vertskapet som ventar i Kina.

– Eg gleder meg til å treffe president Xi, som kjem rett frå ein stor politisk siger.

Fleire augebryn blei heva av ein slik hyllest til ein leiar Trump tidlegare har kritisert kraftig, men som kjem til å vere ein sentral spelar på den geopolitiske arenaen også i åra som kjem. Xi Jinping blei attvalt som Kinas president på den kommunistiske partikongressen nyleg.

Minnedag

Samtidig nytta Trump anledninga til å erklære ein ny nasjonal minnedag i USA. Onsdag 8. november er det 100 år sidan oktoberrevolusjonen i Russland, og Trump vil gjere dagen til minnedag for kommunismens ofre.

– Gjennom det siste hundreåret har totalitære kommunistregimer verda over drepe over 100 millionar menneske og utsett tallause andre for utnytting, vald og øydeleggingar. I dag minnes vi dei som døde og alle som framleis lir under kommunismen, heiter det i ein utsegn frå Det kvite hus.

8. november er dessutan også årsdagens for Trumps eigen siger over Hillary Clinton i presidentvalet i fjor.

(©NPK)