Suu Kyi slår tilbake mot FN-kritikk

FNs tryggingsråd gav måndag uttrykk for «alvorleg bekymring» over rapportane om drap, seksualisert vald, påtenning av hus og andre rettsbrot som «også er utført av Myanmars sikkerheitsstyrkar» mot den muslimske rohingya-minoriteten.

Sidan slutten av august er over 600.000 rohingyaer driven på flukt over grensa til nabolandet Bangladesh, noko som har løyst ut ein humanitær krise.

FN har slått fast at rohingyaene er utsett for etnisk reinsing i delstaten Rakhine, og leiarar som Frankrikes president François Macron og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skuldar Myanmars regjeringshær for folkemord.

Hærleiinga avviser skuldingane og hevdar at militæroffensiven i Rakhine berre er retta mot rohingya-opprørarar.

Overser faktum

Myanmars de facto leiar Aung San Suu Kyi avviser også kritikken og hevdar at Tryggingsrådet «overser det faktum at problema Myanmar og Bangladesh no står overfor berre kan berre bli løyst bilateralt – og på vennskapeleg vis – mellom to gode naboar».

Utsegna kan «potensielt gjere alvorleg skade på dei bilaterale forhandlingane mellom dei to landa», hevdar ho vidare.

Aung San Suu Kyi har fått hard internasjonal kritikk for ikkje å ha stoppa regjeringsstyrkanes offensiv i Rakhine og for ikkje offentleg å ha tatt avstand frå overgrepa mot rohingyaene.

Seg sjølv å takke

Aung San Suu Kyis støttespelarar meiner at ho ikkje kan bli lasta for handteringa av rohingya-krisen og viser til at ho har liten om noka makt over Myanmars mektige militære.

Kritikarane meiner ho både kunne og burde ha brukt sin moralske posisjon som fredsprisvinnar og hylla leder til å ta eit oppgjer med den uretten den muslimske minoriteten blir utsett for i det buddhist-dominerte Myanmar.

I ein tale i september antyda ho også at rohingya-flyktningane hadde seg sjølv å takke for det uføre dei har hamna i, og ho hevda også at rapportane frå Rakhine var overdrivne.

Stats- og rettslause

Rohingyaene blei fråteke statsborgarskap i Myanmar i 1982 og er dermed statslause. Styresmaktene held fast at dei er ulovlege innvandrarar frå Bangladesh og nektar dei fleste rettar.

Rohingyaene i Myanmar får ikkje fritt praktisere sin religion, dei har avgrensa rørslefridom og dei får ikkje arbeide som lærarar eller legar. Dei har også avgrensa tilgang til helsevesen, mat og utdanning, og FN ser på dei som ein av dei mest forfølgde minoritetane i verda.

(©NPK)