Skular i New Delhi må halde stengt på grunn av smog

– Som følgje av stadig dårlege luftkvalitet i New Delhi, kan vi ikkje sette helsa til barna på spel. Vi har gitt beskjed om at alle skulane i byen skal halde stengt til søndag, opplyser ein talsmann for helsestyresmaktene i den indiske hovudstaden.

Det er rundt 6.000 offentlege og private skular i New Delhi, og rundt 5 millionar skuleelevar får no nokre ekstra fridagar.

Ein tung, grå smog henger no over skulane i byen som har om lag 20 millionar menneske, og luftkvaliteten er nærmare 30 gonger dårlegare enn det Verdshelseorganisasjonen meiner er forsvarleg.

Eldre, hjartepasientar, personar med astma og gravide blir åtvara mot å vere utandørs.

Også i nabolandet Pakistan skaper luftforureininga problem, først og fremst i den nest største byen i landet, Lahore, som ligg nær grensa til India.

Fleire flyavgangar blei innstilt som følgje av smog onsdag, skulane opna seinare og sjukehusa var overfylt av pasientar med astma, luftvegsproblem og sviande auge.

Ved Mayo-sjukehuset i Lahore var korridorane fulle av eldre pasientar med oksygenmasker.

Luftkvalitet i New Delhi er no 30 gonger dårlegare enn det Verdshelseorganisasjonen meiner er forsvarleg. Foto: AP / NTB scanpix

