Kronprinsesse Mette-Marit opna helsekonferanse i Etiopia

Kronprinsparet besøkjer landet på oppdrag for Utenriksdepartementet (UD), og eitt av hovudtemaa under besøket er nettopp helse.

– Det å sikre god helse for folk er avgjerande for at samfunnet skal fungere og utvikle seg, streka ho under onsdag på den etiopisk-norske samarbeidskonferansen som handlar om både helse og høgare utdanning.

Kronprinsessa sa at det er ei krevjande oppgåve å gi ei befolkning på nærmare 100 millionar menneske gode helsetenester.

Noreg kan bidra

– Denne oppgåva høyrer heime hos den etiopiske regjeringa, men Noreg og norske institusjonar kan bidra i arbeidet Etiopia gjer med å byggje eit robust helsesystem.

Kronprinsessa viste til at nordmenn lenge har gjort ein innsats.

– Norske misjonærar var dei første, og utan deira innsats hadde mange av våre felles prosjekt i dag ikkje eksistert.

Ho trekte fram at norske onkologar akkurat no er på plass i Black Lion-sjukehuset for å bidra til å styrke kreftbehandling i Etiopia.

Kronprinsesse Mette-Marit snakka også om kampen mot leprasjukdomen, hiv og ebola. Ho streka under at mens ein har komme svært langt i å kjempe imot den stigmatiserande sjukdommen lepra – spedalskheit – har ein framleis mange utfordringar i arbeidet mot hiv og ebola.

Konfliktfylt land

Dei kongelege reiste til Etiopia saman med ein norsk delegasjon med rundt 50 leiarar frå næringslivet. Besøket varer til og med torsdag, da kronprinsparet skal besøkje ein flyktningleir nord i landet.

Det er ikkje berre eit afrikansk land i vekst og utvikling og med moglegheiter for norsk næringsliv, som får besøk av den norske stordelegasjonen. Etiopia er i aller høgste grad også eit land i djup konflikt. Styresmaktene i landet blir skulda for menneskerettsovergrep, marginalisering av etniske grupper og for å væpne grupperingar mot kvarandre. Det er også eitt av dei mest korrupte landa i verda, ifølgje Transparency International.

