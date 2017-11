Bagdad varslar kraftig budsjettkutt for kurdarane

I samsvar med avtalar som vart forhandla fram etter USAs invasjon i 2003, har 17 prosent av det irakiske statsbudsjettet gått til kurdarane i Nord-Irak.

Neste år må kurdarane klare seg med 12,6 prosent av statsbudsjettet, meiner statsminister Haider al-Abadi.

Abadi understrekar at budsjettkuttet ikkje er straff for den kontroversielle folkeavstemminga i september, der over 90 prosent av kurdarane i Nord-Irak stemte for sjølvstende frå Bagdad.

Regjeringa i Bagdad har slått fast at folkeavstemminga var grunnlovsstridig og mangla legitimitet, og irakiske sikkerheitsstyrkar og alliert milits har sidan rykt nordover og teke tilbake den oljerike Kirkuk-regionen som har vore på kurdiske hender sidan 2014.

Ifølgje Abadi ligg det ei heilskapleg vurdering til grunn for avgjerda om å kutte i overføringane til kurdarane. Talet på innbyggjarar i regionen og delen fattige der og elles i Irak, er nokre av kriteria som er vurdert.

Forslaget om budsjettkutt er framleis til vurdering i regjeringa og må oversendast til nasjonalforsamlinga for endeleg godkjenning.

(©NPK)