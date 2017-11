Oljeprisen på sitt høgste nivå på to år

Prisen for eit fat amerikansk lettolje kosta 57,39 dollar tidleg tysdag morgon. Nordsjøolje blei omsett for 64,27 dollar fatet.

Ein må to år tilbake for å finne like høge oljeprisar som nivået måndagen nivå.

– Den saudiarabiske kampen mot korrupsjon sender oljeprisane opp, meiner analytikar Rob Carnell i IG.

Analytikar Shane Chanel i rådgivingsselskapet ASR Wealth Advisers i Sydney trekker fram det større bildet.

– Spenninga mellom Iran og Saudi-Arabia ser ut til å bli ein stor påvirkningskraft på eit marknad som fryktar kutt i oljeforsyninga dersom det bryt ut konflikt, seier Chanel.

Sjefanalytikar Greg McKenna ved AxiTrader trur oljeprisane vil stige ytterlegare dersom Opec held fram med sitt sjølvpålagde produksjonskutt inn i neste år.

For Saudi-Arabia og andre land i Midtausten er stigande oljeprisar godt nytt, konstaterer Carnell.

– Den noverande prisoppgangen betyr at Midtausten forhåpentlegvis kan vere i stand til å kjøpe meir av det som produserast i denne delen av verda, og dermed bidra til å auke det som elles er ein heller svak eksportvekst, seier han.

Også børsane stiger. Oppgangen i New York måndag smitta over til Asia der Nikkei-indeksen i Tokyo tysdag steg 1,5 prosent. Hang Seng-indeksen i Hongkong steg 1,2 prosent.

