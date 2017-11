Noreg og EU nærmar seg semje om bankinnskot

Finansministeren var tysdag på besøk i Brussel. Der diskuterte ho innskotsgarantien med visepresidenten for EU-kommisjonen, Valdis Dombrovskis.

– Eg må sei eg opplever at det er bevegelse. Eg har håp om at vi kan finne ein løysing i denne saka i oversynleg framtid, seier Jensen til NTB etter møtet.

Ho vil ikkje avsløre kva slags løysing ho ser for seg, men seier det no kjem positive signal.

– Dette har veldig lenge vore ei viktig sak for Noreg. Det er viktig at vi no opplever å bli lytta til. Eg trur på bevegelse, seier Jensen.

– Betyr det at det er EU som beveger seg, eller er det Noreg som beveger seg?

– Det betyr iallfall at vi beveger oss mot ei løysing.

Noreg og EU har krangla om innskotsgarantien sidan 2008. Krangelen botnar i at Noreg i dag har ein langt betre innskotsgaranti enn det EU tillèt/tillét.

Den norske garantien dekkjer innskot på opptil 2 millionar kroner. I EU er grensa sett til 100.000 euro, altså under halvparten av det norske nivået.

(©NPK)