Kronprinsparet møtte Etiopias president

Kronprinsparet er på eit besøk over tre dagar i Etiopia, og dei to blei tysdag morgon tatt imot av president Malatu Teshome i presidentpalasset i Addis Abeba. På programmet tysdag står også lunsjmøte med utvalde representantar for ulike FN-organisasjonar som opererer i Etiopia. Tysdag kveld er det bankett til ære for dei kongelege, der både president Teshome og kronprins Haakon held tale.

Kronprinsparet tar del på oppdrag frå Utenriksdepartementet, som melder at tema for besøket er helse og utdanning, migrasjons- og flyktningsituasjonen og, ikkje minst, næringsliv. Med på besøket er ein norsk delegasjon med 50 leiarar frå næringslivet.

Dei to første dagane av besøket finn stad i hovudstaden Addis Abeba. Torsdag blir besøket avslutta besøket med besøk til flyktningar i Shire i nord. Der skal dei blant anna møte ungdommar og barn og sjå kva for tilbod dei får og korleis folk bor i leiren.

