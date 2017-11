Fleire arresterte i antiterroraksjon i Frankrike og Sveits

Fransk og sveitsisk politi aksjonerte i ein felles operasjon mot fleire adresser i dei to landa tysdag. Dei ti som vart arresterte, er i alderen 18 til 65 år.

Etterforskingskjelder i dei to landa opplyser at dei arresterte er sikta for blant anna å vere knytte til ekstremistgrupper og for å planleggje terrorhandlingar.

Politiet skal ifølgje kjeldene ha komme på sporet av dei arresterte då dei kom over urovekkjande utsegner på ei kryptert nettside.

(©NPK)