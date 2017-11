Etterforskarane strevar med å få tilgang til Kelleys telefon

Det gjer etterforskinga vanskelegare, sa FBI-talsmann Christopher Combs på ein pressekonferanse tysdag.

Combs opplyser at Kelleys mobiltelefon er sendt til FBIs laboratorium utanfor Washington der teknologiekspertar jobbar med å kunne ta seg forbi krypteringa.

– Vi har så langt ikkje klart å ta oss inn på den. Men eg kan bekrefte at vi jobbar så hardt vi kan for å få det til, seier han.

Politiet har ikkje villa seie kva slags mobiltelefon det dreier seg om og forklarar det med at dei ikkje ønsker at kriminelle skal få kunnskap om kva slags mobilar og kva krypteringar det er vanskelegast for politiet å få opna.

26 menneske vart drepne då Devin Kelley søndag opna eld utanfor og inne i ei lita kyrkje i småbyen Sutherland Springs i Texas. Etter ein kort biljakt vart Kelley funnen død i sin eigen bil.

Ifølgje politiet hadde han tatt sitt eige liv etter først å ha blitt såra av ein mann som skaut mot han og prøvde å køyre etter han.

Politiet har tidlegare opplyst at Kelley hadde sendt fleire truande tekstmeldingar til svigermora, og Kelley skal også ha snakka med faren på mobilen mens han køyrde frå kyrkja.

