Trump: Nord-Korea truer verdsfreden

Trump sa dette under eit besøk i Japan måndag, der han streka under at han ikkje ser bort frå bruk av militærmakt for å tvinge leiaren i Nord-Korea Kim Jong-un i kne.

– Nokon seier at retorikken min er svært krass, men sjå kva som har skjedd med svak retorikk dei siste 25 åra, sa Trump under ein felles pressekonferanse med Japans statsminister Shinzo Abe.

Abe har også skjerpa retorikken mot Nord-Korea, vel vitende om at Japan er innanfor dei nordkoreanske rakettanes rekkevidde. Han varsla måndag sanksjonar mot fleire nordkoreanske leiarar og slo fast at også Japan om nødvendig vurderer bruk av militærmakt mot landet.

Bortførte

Trump og Abe møtte måndag også slektningar av rundt 20 japanarar som blei bortført av japanske agentar på 1970- og 80-talet, visstnok for å undervis nordkoreanske agentar i japansk språk og kultur.

Blant dei som fekk møte USAs president, var foreldra til Megumi Yokata. Ho blei bortført som 13-åring i 1977, og kidnappinga blei eit symbol på fiendskapet mellom Tokyo og Pyongyang.

– Det er svært, svært triste historier vi har fått høyre, sa Trump etter samtalen med dei.

Har innrømde

Nord-Korea har tidlegare innrømt at 13 japanarar blei bortført. Fem blei sett fri, mens dei andre ifølgje regimet i Pyongyang er døde, blant dei var Megumi Yokata.

I 2004 leverte Nord-Korea det dei hevda var Yokotas kremerte lik, men DNA-testar utført i Tokyo viste at dette ikkje stemte. Foreldra lever derfor framleis i håpet om at ho lever.

