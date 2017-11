Robert Mugabe sparka visepresidenten

– Mnangagwa er skulda for «illojalitet» og er ikkje lenger Zimbabwes visepresident, opplyser informasjonsminister Simon Khaya Moyo måndag.

Trekket frå Mugabe er ein del av maktkampen om kven som skal etterfølge 93 år gamle Mugabe, ein kamp som i hovudsak går føre seg mellom Mnangagwa og kona til Mugabe, Grace Mugabe.

Allereie på søndag trua Mugabe med å sparke Mnangagwa og skulda han for å ville splitte landet, etter at Grace Mugabe vart bua på under ein tale.

– Det er tydeleg at framferda hans ikkje samsvarer med forventningane knytt til ein visepresident, seier Moyo.

Mnangagwa overtok som visepresident i 2014, etter at Joice Mujuru fekk sparken. Mujuru vart skulda av Grace Mugabe for å ha planlagt eit kupp.

