Malaysisk politi namngir nordkoreanarar mistenkt for drapet på Kim Jong-nam

Dei fire mennene blei måndag namngitt av malaysisk politi som Song Song Sac, Ri Ji Hyon, Ri Jae Nam og O Jong Gil. Overvakingsvideoar viser at to av mennene møtte dei to drapstiltalte kvinnene i forkant av attentatet.

Dei fire blei i mars etterlyst av Interpol, som sende ut ein «raudmelding». Det er det nærmaste ein kjem ein internasjonal arrestordre.

Kim Jong-nam, Kim Jong-uns halvbror, blei drepen på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia 13. februar i år.

Obduksjonen avdekt at det var nervegift i auga og blodet til Kim. Det var også spor av den på skjortekragen og ermene. Dei to kvinnene er tiltalt for å ha smurt gifta i ansiktet på Kim, noko som resulterte i at han fall død om 20 minutt seinare.

Nord-Korea har hevda at Kim døydde av hjarteinfarkt. Fleire meiner agentar frå Nord-Korea sto bak drapet.

