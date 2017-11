Iraks kurdiske regjering opnar for dialog etter omstridd folkeavstemming

Etter folkeavstemminga om eit uavhengig Kurdistan 25. september har irakiske styrkar sett i gang fleire militære offensivar for å få kontroll på kurdiskdominerte område. Offensivane, som irakiske styresmakter omtalar som «oppryddingsoperasjonar», har kravd mange offer.

No ønsker sjølvstyremyndigheitene i irakisk Kurdistan å prøve å roe ned situasjonen. Den kurdiske statsministeren Nechirvan Barzani uttalar måndag at han vil ha dialog med irakiske styresmakter for å unngå fleire militære konfrontasjonar.

– Vi ønsker ein våpenkvile og oppfordrar Bagdad til å delta i dialog, seier Barzani.

Den omstridde folkeavstemminga enda ifølgje kurdiske styresmakter med at nær 93 prosent sa ja til eit uavhengig Kurdistan.

Folkeavstemminga er erklært ulovleg av irakiske styresmakter.

