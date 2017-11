EU kallar skatteavsløringar sjokkerande 

– Slike saker viser kor viktig det er at alle medlemslanda engasjerer seg. Det er jo medlemslanda sjølve som taper skatteinntekter, seier EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis.

Han seier han håpar avsløringane vil få medlemslanda til å prioritere innsatsen mot skatteparadis høgare.

EUs finanskommissær Pierre Moscovici kallar avsløringane «sjokkerande».

– Denne nye skandalen viser endå ein gong kor langt nokre selskap og rikfolk er villige til å gå for å sleppe å betale skatt, seier han.

Moscovici framhevar EU-kommisjonens forslag om ei eiga svarteliste for skatteparadis som eit viktig tiltak som no er på trappene. Han ber no EUs medlemsland om å vedta denne så raskt som mogleg.

EUs finansministrar var måndag samla til møte i Brussel.

Ei rad medium har samarbeidd om dei såkalla Paradise Papers-avsløringane, blant dei Aftenposten i Noreg.

Avsløringane byggjer på ei stor mengde lekne dokument med informasjon om korleis selskap og personar har nytta seg av skatteparadis for å sleppe unna futen. Materialet vart først leke til tyske Süddeutsche Zeitung.

