35 drepne i IS-angrep i Jemen

Væpna menn storma søndag hovudkvarteret til kriminalpolitiet i hamnebyen Aden. To politifolk blei drepne og fleire andre blei tatt som gislar, før bygninga blei påtent.

Sjølvmordsbombarar slo også til mot hovudkvarteret til sikkerheitstenesta hovudkvarter i byen og forskansa seg i bygningen.

Sikkerheitsstyrkar prøvde tre gonger å vinne tilbake bygningen, men blei stoppa av ein sjølvmordsbombar kvar gong.

Måndag morgon sprengde ein fjerde sjølvmordsbombar seg, før sikkerheitsstyrkane til slutt fekk kontroll på situasjonen.

Ifølgje politiet blei 29 politifolk og seks sivile, blant dei to barn, drepne i angrepet og gisselaksjonen som følgde. Tre angriparar blei også funne døde i bygningen.

Jemens styrta president Abd-Rabbu Mansour Hadi har oppretta base i Aden, etter at den sjiamuslimske Houthi-militsen med støtte frå delar av regjeringshæren grep makta i hovudstaden Sana i september 2014.

Hadi støttast av Saudi-Arabia, som gjekk til full krig mot Houthi-opprørarane våren 2015. Over 10.000 menneske er sidan drepne.

Amnesty International og Human Rights Watch skuldar Saudi-Arabia for moglege krigsbrotsverk i Jemen, og det same har FNs høgkommissær for menneskerettar Zeid Ra'ad Al Hussein gjort.

