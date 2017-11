2017 kan bli blant dei tre varmaste åra som er dokumentert

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) opplyser at indikatorane for klimaendringar held fram like uforstyrra i 2017. Organisasjonen melder om ein auke i konsentrasjonen av karbondioksid og ein trend der havnivåa, surleiken i havet og talet på naturkatastrofar stig.

– Dei tre siste åra har også vore dei tre varmaste åra i reine temperaturnivå, seier generalsekretær i WMO Petteri Taalas.

Rapporten frå WMO blei offentleggjort onsdag, same dag som klimakonferansen til FN i Bonn i Tyskland blei sparka i gang.

Varm femårsperiode

2017 kan bli det varmaste året som ikkje har blitt påverka av vêrfenomenet El Niño. Det er eit vêrfenomen som oppstår naturleg med to til sju års mellomrom når overflatevatnet i delar av Stillehavet blir unormalt varmt. El Niño bidrog til temperaturstigning i 2015 og 2016.

Den gjennomsnittlege globale temperaturen frå januar til september i år var omtrent 1,1 grader over førindustrielt nivå. Samla er perioden 2013 til 2017 den varmaste registrerte femårsperioden nokosinne.

På flukt

– Vi treng høgare klimaambisjonar både nasjonalt og globalt om vi skal unngå alvorlege klimaendringar, seier leiar i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

– Desse funna understrekar den aukande klimatrusselen menneske, økonomiar og liv på jorda generelt vil møte om vi ikkje tar grep og held fast ved Parisavtalen, seier Patrick Espinosa, sjefssekretær for klimaendringar i FN.

I 2016 blei snaue 23 millionar menneske tvungne til å flykte på grunn av vêrutløyste katastrofar, hovudsakleg på grunn av flaumar i den asiatiske Stillehavsregionen.

