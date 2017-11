Tyrkia set fri tysk statsborgar

Tyskaren vart lauslaten frå varetekt 22. oktober, men har ikkje fått lov til å forlate Tyrkia, opplyser ein talsmann for tysk UD, Rainer Breul.

Den tyske statsborgaren har bedt styresmaktene om ikkje å gi fleire detaljar, legg Breul til.

Breul opplyser at det framleis sit ni andre tyske statsborgarar «i varetekt på politisk grunnlag i Tyrkia». Blant dei er journalistane Deniz Yucel og Mesale Tolu.

Tyrkiske styresmakter har etter kuppforsøket i fjor fengsla fleire tyske statsborgarar, noko som har skapt knute på tråden mellom Tyskland og Tyrkia.

I førre veke avgjorde ein tyrkisk domstol å sette fri tyskaren Peter Steudtner og sju andre menneskerettsaktivistar som ventar på dom i ein rettssak der dei er tiltalte for å ha støtta ein terroristorganisasjon.

Etter kuppforsøket i juli 2016 har 50.000 menneske blitt arrestert eller fengsla etter å ha blitt skulda for å ha band til Fethullah Gülen og hans rørsle, som styresmaktene meiner stod bak kuppforsøket.

Gülen, som bur i sjølvpålagt eksil i USA, var tidlegare nær alliert med president Recep Tayyip Erdogan, men dei to kom på kant med kvarandre for fleire år sidan. Erdogan og regjeringa hans meiner at rørsla har infiltrert ei rad tyrkiske institusjonar, som rettsstellet, forsvaret, skular og universitet.

