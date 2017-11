Trump: IS skal betale ein høg pris for kvart einaste angrep mot USA

– Dei skal betale ein høg pris for kvart angrep på oss!, skreiv Trump på Twitter fredag morgon.

USAs hær har slått «mykje hardare» til mot IS dei siste to dagane, skreiv presidenten. Ekstremistgruppa hevda nyleg at New York-angriparen var ein av deira soldatar.

Åtte personar vart drepne og tolv såra i angrepet i New York tysdag, der den 29 år gamle usbekiske innvandraren Sayfullo Saipov meia ned syklistar og fotgjengarar med ein pickup.

Trump meiner at Saipov må avrettast.

Tidlegare denne veka sa Trump også at Saipov bør sendast til fangeleiren Guantánamo på Cuba, men han har seinare gått tilbake på det.

(©NPK)