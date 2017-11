Spesialetterforskar Mueller: Vil ta tre veker å legge fram saka mot Manafort og Gates

Spesialetterforskaren anslår at det vil ta 15 arbeidsdagar i retten å legge fram saka for ein jury. Det kjem fram i rettsdokument som vart levert inn til ein føderal domstol i Washington fredag av Muellers påtaleansvarlege Kyle Freeny.

Trumps tidlegare valkampleiar Paul Manafort og Manaforts forretningspartnar Rick Gates har begge erklært seg uskuldige. Dei sit no i husarrest og har fått passa inndregne. Det er sett kausjon til 10 millionar dollar for Manafort og 5 millionar dollar for Gates.

Dei to er sikta på tolv punkt, blant anna for samansverjing mot USA, kvitvasking av pengar, for å ha fått og skjult store pengebeløp, og for å ha opptredd som lobbyistar for den prorussiske tidlegare ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj, utan å registrere dette hos styresmaktene.

