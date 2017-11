Russland varslar auka militært nærvær i Arktis

– Kvar einaste øy i Arktis der vi har basar utstyrer no Nordflåten med flystriper som kan brukast året rundt, og som kan handtere ulike typar luftfartøy, blant dei tunge transportfly og jagarfly, seier viseadmiral Jevmenov.

– Vi etablerer eit system for å overvake situasjonen både under og over sjøen i Nordpassasjen og for å etablere fullstendig kontroll over heile luftrommet i vår del av Arktis, seier han ifølgje det russiske nyheitsbyrået Interfax.

Russland har dei siste fem åra styrkt betrakteleg den militære posisjonen sin i nord, både ved å gjennomføre regelmessige militærøvingar og ved å byggje militærbasar som er lokalsamfunn som ikkje treng hjelp utanfrå. Russland har sett som mål å byggje ferdig 100 ulike militære infrastrukturprosjekt i Arktis innan utgangen av året.

– Kvar einaste av Nordflåtens arktiske basar kan fungere sjølvstendig og utan behov for nye forsyningar, på same måte som ein romstasjon, i eitt til eitt og eit halvt år, seier Jevmenov.

Tidlegare denne veka varsla det russiske forsvarsdepartementet at ekspedisjonar har avdekt elleve nye øyar og seks nye farvatn i Arktis dei siste fem åra.

– Arktis er enormt viktig både for å styrke Russlands stilling i verda og for å sikre våre økonomiske interesser. Verdien av naturressursane i Arktis er over 30 milliardar dollar, sa Putin under eit besøk på Frans Josefs land tidlegare i år.

