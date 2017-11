Bowe Bergdahl slepp fengselsstraff

Det vart klart då dommaren i ein krigsrett ved Fort Bragg i North Carolina avgjorde straffeutmålinga i saka fredag.

Bergdahl får avskjed i unåde frå det amerikanske forsvaret og misser graden sin og all rett til lønn, men slepp å sone i fengsel.

Bergdahl forsvann frå post i Paktika-provinsen i Afghanistan i juni 2009, men omstenda er aldri bekrefta.

18 dagar seinare offentleggjorde Taliban den første videoen av han, men det skulle gå heile fem år før han til slutt vart frigitt. Det skjedde etter at det var inngått ein avtale om fangeutveksling med USA, som sette fri fem Guantánamo-fangar.

Bergdahl, som har norskætta far og svenskætta mor, vart kort tid etter lauslatinga stilt for krigsrett, tiltalt for å ha desertert og for å ha sett liva til medsoldatar i fare.

31 år gamle Bergdahl sa seg skuldig etter begge dei to tiltalepunkta då han møtte i retten i oktober.

(©NPK)