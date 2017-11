Tillerson til Myanmar for å diskutere humanitær krise

Tillersons besøk i hovudstaden Naypyidaw finn stad onsdag 15. november. Han skal diskutere den humanitære krisa i Rakhine og USAs støtte til den demokratiske overgangen i landet, opplyser ei talskvinne for utanriksministeren.

Det er ikkje kjent om han skal møte fredsprisvinnar og leiar Aung San Suu Kyi. Tillersons talskvinne opplyser berre at han skal møte høgtståande representantar for landet.

Over 600.000 rohingya-muslimar har flykta over grensa frå delstaten Rakhine til Bangladesh sidan august, ifølgje FN. Flyktningane har fortalt om valdtekt og tortur og sagt at soldatar og regjeringsvennleg milits i Myanmar har sett fyr på landsbyane deira.

FN meiner myanmarske sikkerheitsstyrkar har stått bak systematiske og samordna angrep på minoritetsgruppa. FNs generalsekretær António Guterres har skulda Myanmar for etnisk reinsing. USA held hæren ansvarleg for valden, og ikkje Aung San Suu Kyis sivile regjering.

