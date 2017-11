Suu Kyi besøkte Rakhine, men masseflukta held fram

FN har slått fast at den muslimske rohingya-minoriteten er utsett for etnisk reinsing i Rakhine, der hundrevis av landsbyar er lagt i oske sidan 25. august.

Aung San Suu Kyi har fått hard internasjonal kritikk for ikkje å ha stoppa offensiven frå regjeringsstyrkane i Rakhine og for ikkje offentleg å ha tatt avstand frå overgrepa som har jaga over 600.000 rohingyaer på flukt over grensa til Bangladesh.

Torsdag var ho på dagstur til delstaten, men programmet for besøket er ikkje kjent, og ho gav ingen kommentarar til journalistar då ho kom til hovudstaden i Rakhine, Sittwe.

Masseflukta held fram

Styresmaktene i Myanmar hevdar å arbeide med ein plan for å repatriere rohingyaene som har flykta, men få av dei har lenger noko å vende tilbake til, og dei fryktar nye overgrep.

Torsdag morgon oppheldt minst 2.000 livredde og svoltne flyktningar seg på ei gjørmete rismark nær ein av grenseovergangane, der dei hadde venta i over 24 timar på løyve til å ta seg over til Bangladesh.

I Bangladesh ventar det dei også ein trøysteslaus tilvære i provisoriske og fulle leirar.

– Rohingyaene lever under marerittliknande forhold, både når det gjeld menneskerettar og humanitære forhold, slo FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock fast i oktober.

Kunne gjort meir

Aung San Suu Kyis støttespelarar meiner at ho ikkje kan bli lasta for handteringa av rohingya-krisa og viser til at ho har lita om noka makt over Myanmars mektige militære.

Kritikarane meiner ho både kunne og burde ha brukt sin moralske posisjon som fredsprisvinnar og hylla leier til å ta eit oppgjer med den uretten den muslimske minoriteten blir utsett for i det buddhist-dominerte Myanmar.

Fleire andre vinnarar av Nobels fredspris har kritisert henne, mens ho sjølv har bede omverda vise tolmod.

I ein tale i september antyda ho også at rohingyaflyktningane hadde seg sjølv å takke for det uføre dei har hamna i, og ho hevda også at rapportane frå Rakhine var overdrivne.

Stats- og rettsløyse

Rohingyaene blei fråteke statsborgarskap i Myanmar i 1982 og er dermed statslause. Styresmaktene hels fast at dei er ulovlege innvandrarar frå Bangladesh og nektar dei fleste rettar.

Rohingyaene i Myanmar får ikkje fritt praktisere sin religion, dei har avgrensa fridom til å flytte på seg og dei får ikkje arbeide som lærarar eller legar. Dei har også avgrensa tilgang til helsevesen, mat og utdanning, og FN ser på dei som ein av dei mest forfølgde minoritetane i verda.

