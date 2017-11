Suu Kyi besøkjer konfliktramma Rakhine

Suu Kyi er i Sittwe, og ho vil dra til Maungdaw og Buthiduang også, stadfestar ein offisiell tenestemann.

– Det vil bli ein dagstur, seier talsmann for regjeringa Zaw Htay til nyheitsbyrået AFP. Htay ville av sikkerheitsomsyn ikkje avsløre Suu Kyis planar for besøket.

Regjeringa har ifølgje AFP uttalt at ein plan er undervegs for å få heim rohingya-muslimane som har flykta frå valden.

Den sivile leiaren i landet, Aung San Suu Kyi er blitt kritisert for ikkje å ha gripe inn mot dei militære under offensiven i Rakhine-provinsen. Ho sa i ein tale i september at flyktningar med stadfesta statsborgarskap vil bli sloppe inn igjen i Myanmar.

FN har anslått at 582.000 rohingya-muslimar har flykta til Bangladesh frå heimane sine i Myanmar sidan 25. august.

Rohingyaer er ei svært marginalisert folkegruppe i Myanmar som blir nekta statsborgarskap fordi dei av myanmarske styresmakter stort sett blir rekna som ulovlege innvandrarar frå Bangladesh.

Dei er ikkje anerkjent som ei eiga folkegruppe og blir difor kalla bengalarar, ikkje rohingyaer, i Myanmar. Store delar av Myanmars buddhistiske befolkning deler dette synet.

Om lag halvparten av rohingyaene som har vore busett i Myanmar, har flykta til Bangladesh.

