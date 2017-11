Stort holrom oppdaga i Kheopspyramiden

Rommet er dermed det fjerde ein kjenner til i pyramiden, i tillegg til kongekammeret, dronningkammeret og rommet som blir kalla det store galleriet. Forskarane som har gjort funnet, opplyste torsdag at rommet er på størrelse med eit passasjerfly.

– Det er stort. Det er på størrelse med eit 200-seters passasjerfly, midt i hjarta av pyramiden, seier Mehdi Tayoubi til AFP.

Han deltar i prosjektet ScanPyramids og var med på å gjere oppdaginga.

Pyramiden er sidan oktober 2015 blitt gjennomlyst med avansert teknologi. Funna er gjort kjent i ein artikkel i tidsskriftet Nature.

Forskarane har ikkje vore inne i holrommet og veit difor ikkje kva det eventuelt kan innehalde.

Ukjent innhald

Holrommet er den første store strukturen som er funnen inne i pyramiden sidan 1800-talet.

– Det har vore mange teoriar om eksistensen av hemmelege rom i pyramiden, men ingen føresåg noko så stort, seier Tayoubi.

Den nøyaktige fasongen og størrelsen er uklar, og det er heller ikkje kjent kvifor holrommet finst, og om det er gjenstandar der.

– Dette har ikkje vore kjent for nokon før no. Ein må tilbake til då pyramiden vart bygd for 4.500 år sidan, seier artikkelmedforfattar Kunihiro Morishima ved Nagoya-universitetet i Japan.

Robot

Men det kan hende rommet er fullstendig tomt.

– Gjennomlysingsteknologien kan ikkje bekrefte om det finst gjenstandar der eller ei. Det som måtte vere inne i rommet, er for lite til å kunne bli registrert, seier han.

Arkeologane planlegg no difor å ta i bruk ein annan type teknologi, kanskje ein mini-robot som kan sendast gjennom små hol for å undersøkje innsida i rommet, utan å øydeleggje noko.

Tomrom?

– Kheopspyramiden er full av holrom. Vi må vere forsiktige i måten vi presenterer slike funn på overfor offentlegheita, konstaterer Egypts tidlegare antikvitetsminister, den berømte arkeologen Zahi Hawass.

Han meiner holrommet rett og slett er eit tomrom som arbeidarane nytta for å byggje romma som ligg under, blant dei det såkalla store galleriet.

– For å byggje det store galleriet treng ein ei slags hole, eller eit stort tomrom, for å få tilgang, fordi ein kan ikkje byggje noko utan å ha plass rundt seg. Store holrom er plassert mellom steinane og kan rett og slett ha blitt ståande igjen som opningar i konstruksjonen, seier Hawass.

