Ny orangutang-art funnen – kan snart vere utrydda

Dette er det første nye funnet av ein menneskeapeart på nesten 90 år. Arten har fått namnet Pongo tapanuliensis og er no den mest utryddingstrua menneskeapearten som finst, konstaterer forskarane i ein studie som torsdag vart publisert i Current Biology.

– Dersom det ikkje raskt blir teke skritt for å redusere noverande og framtidige truslar og bevare kvar einaste attverande del av skogen, risikerer vi å vere vitne til både funn og utrydding av ein apepart på éin generasjon, skriv forskarane.

Dei anslår at det finst opptil 800 aper av tapanuli-arten. Indonesiske styresmakter planlegg å byggje ei vasskraftdemning som kan dekke store delar av den beste delen av leveområdet til den nyoppdaga arten.

– Det er superviktig at alt blir gjort for å beskytte dei attverande individa, og ideelt sett legge til rette for at arten kan vekse, seier forskar Erik Meijaard ved Australian National University i Canberra.

Den nyoppdaga arten held til på eit rundt 1.100 kvadratkilometer stort område i Batang Toru-skogen i Tapanuli-området på Nord-Sumatra.

Studien er blant anna basert på analysar av skjelettet til ein vaksen hann som vart drepen av landsbybebuarar i 2013, ein genetisk studie, og analysar basert på forskjellar i oppførsel og busetjingsmønster frå sumatraorangutangar.

