Mange drepne i kampar i Tyrkia

Samanstøytane torsdag fann stad i tre provinsar søraust i Tyrkia med stort sett kurdisk befolkning. Blant dei drepne var 31 væpna opprørarar og 8 medlemmer av sikkerheitsstyrkane, ifølgje innanriksdepartementet i Ankara.

Dei kraftigaste kampane braut ut torsdag morgon i småbyen Semdinli, som ligg i provinsen Hakkari på grensa til Irak. Regjeringsstyrkane oppdaga ei gruppe opprørarar som var i ferd med å gå til angrep, ifølgje hæren. Seks soldatar og to lokale militsmedlemer som kjempa for regjeringa, vart drepne i kampane. Innanriksdepartementet opplyser at kamphelikopter og kampfly vart sett inn, og at 19 opprørarar vart drepne.

I ei separat hending vart ni opprørarar drepne i ein samanstøyt i provinsen Tunceli, mens tre andre vart drepne i provinsen Sirnak, ifølgje departementet.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa i ein tale i Ankara torsdag ettermiddag at kampane framleis går føre seg.

Det forbodne kurdiske Arbeidarpartiet PKK har ført eit væpna opprør mot tyrkiske styresmakter sidan 1984. Ei våpenkvile vart innført i 2013, men kampane vart tekne opp att to år seinare.

I vår anslo FNs høgkommissær for menneskerettar at opptil 500.000 menneske er blitt drivne på flukt som følgje av militæroffensiven i dei stort sett kurdiske områda søraust i Tyrkia.

(©NPK)