FN krev etterforsking av drap på sivile i Mosul

Minst 2.521 sivile vart drepne under offensiven til dei irakiske regjeringsstyrkane for å ta tilbake Mosul frå IS, går det fram av ein rapport frå FNs høgkommissær for menneskerettar.

– Dei skuldige må stillast til ansvar for sine avskyelege brotsverk, seier Zeid Ra'ad Al Hussein.

Mosul vart teken av IS i 2014. I oktober i fjor innleidde irakiske regjeringsstyrkar og alliert milits ein offensiv for å ta tilbake millionbyen, noko dei med flystøtte frå den USA-leidde koalisjonen mot IS lykkast med i juli.

Etterforskarar frå FN har sidan prøvd å kartleggje kva som skjedde under kampane. Det er samla vitneutsegner som blant anna dokumenterer at tusenvis av sivile vart brukte som levande skjold, at bustadar vart bomba med overlegg og at sivile på flukt vart angripne.

Over 800.000 menneske vart drivne på flukt under kampane om Mosul, og FNs høgkommissær for flyktningar krev at alle partar blir etterforska.

Ifølgje FN vart «461 sivile drepne i flyangrep under den mest intensive fasen av offensiven frå 19. februar».

FNs høgkommissær for menneskerettar oppfordrar Irak til å be Den internasjonale straffedomstolen (ICC) om straks å innleie etterforsking.

– Ved å straffeforfølgje dei ansvarlege for internasjonale brotsverk i Mosul, vil irakiske styresmakter sende eit bodskap til det irakiske folk som har lidd, uansett når eller kvar, om at rettferda endeleg vil kome, heiter det i ei kunngjering frå Zeid Ra'ad Al Hussein.

