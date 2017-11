FN ber Australia stanse humanitær krise i asyl-leir

Leiren blei offisielt stengt tysdag, men dei over 600 bebuarane nektar å forlate den. Grunnen er at dei fryktar å bli utsett for vald frå lokalbefolkninga på øya Manus, der leiren ligg.

– Sjølv om vatn og straum blei kutta 31. oktober, har dei fleste fortalt UNHCR at dei ønsker å bli verande av omsyn til eigen tryggleik, heiter det i ei utsegn frå FN-organisasjonen.

Leveransane av mat er også stoppa, og den siste leveransen heldt ikkje til meir enn knappe to dagar.

Leiren på Manus i Papua Ny-Guinea er blitt brukt som interneringssenter for asylsøkjarar som har prøvd å komme seg til Australia. Men Høgsterett i Papua Ny-Guinea har vedteke at den må bli sendt fordi den er i strid med grunnlova i landet.

Lokalbefolkninga på Manus er likevel svært misnøgd med situasjonen, noko som har fått asylsøkjarane til å frykte valdshandlingar.

Asylsøkjarane er blitt bedne om å flytte til mellombelse bustader, men fleire av dei er ikkje ferdige.

Nokre av bebuarane vil kunne få moglegheit til å flytte til New Zealand. Regjeringa i New Zealand gjentok torsdag at landet kan ta imot 150 av asylsøkjarane.

