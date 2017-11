Den britiske sentralbanken setter opp renta

Rentehevinga er den første på eit tiår. Føremålet med den er først og fremst å dempe inflasjonen som er på nærmare 3 prosent.

Det britiske pundet har sokke kraftig i verdi på grunn av uvisse omkring brexit, noko som har bidratt kraftig til prisstiginga i Storbritannia. Samtidig er den økonomiske utsiktene i landet ikkje like sterke som før, noko som gjer at mange ventar at sentralbanken vil vere forsiktig med vidare renteaukingar.

