The New York Times går stadig betre

Den prestisjetunge avisa, som president Donald Trump har lagt for hat, hadde 2,49 millionar digitale abonnentar ved utgangen av tredje kvartal, ein auke på 154.000 frå kvartalet før og ein auke på heile 59 prosent frå same tid i fjor.

Auken bidrog til eit overskot på 263 millionar kroner etter skatt, opplyser avishuset.

Annonseinntektene i den trykte utgåva av The New York Times har falle med 20 prosent det siste året, mens annonseinntektene i den digitale utgåva har auka med 11 prosent og utgjer no 43 prosent av dei totale annonseinntektene til avishuset.

(©NPK)