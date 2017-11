Puigdemont møter ikkje opp i spansk rettssal

– Han vil ikkje reise tilbake til Spania frivillig no, opplyser Puigdemonts advokat Paul Bekaert frå Brussel.

Ein domstol i Madrid har kalla inn både den avsette regionpresidenten og regjeringa hans til dommaravhøyr torsdag og fredag.

– Puigdemont vil ikkje vende tilbake til Spania no fordi det er stor sjanse for at han blir arrestert. Men han har samtidig bestemt seg for ikkje å søke om asyl i Belgia, seier advokaten til den største avisa i Catalonia, spanskspråklege La Vanguardia.

Puigdemont har sagt at han er villig til å stå for retten i Spania berre dersom han blir garantert ein rettferdig rettargang.

Ifølgje den spanske avisa El País vil domstolen i Madrid skrive ut europeisk arrestordre på Puigdemont dersom han ikkje møter opp frivillig.

Motstå utlevering

– Vi vil kjempe mot utlevering, kontrar advokaten. Han trur heller ikkje at Puigdemont blir utlevert til Spania.

– Eg har handtert ei lang rekke saker med baskiske separatistar frå Spania. I desse sakene gjekk det føre seg forhøyra her i Belgia, med lokalt politi, legg Bekaert til.

Kritikk

Nettsida til den avsette leiaren i Catalonia Carles Puigdemont har fått ny adresse. Den sette fart i rykte om at han vil prøve å danne ei eksilregjering.

Tidlegare har nettsida hatt adressa «president.cat». No er den endra til «president.exili.eu».

Fleire stiller seg kritisk til reisa til Puigdemont til Belgia, også politiske allierte har reagert. Dei hevdar at dei heller ikkje blei orienterte om planane. La Vanguardia meiner at framferda til Puigdemont i den belgiske hovudstaden korkje er ein fordel for Catalonia, eller er med på å redusere den politiske uvissa.

(©NPK)