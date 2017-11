Politiet: New York-angrep var planlagt i fleire veker

Sayfullo Saipov, som kom til USA frå Usbekistan i 2010, blei skutt av politiet etter at han hoppa ut av bilen og vifta med eit leikevåpen.

Under ein pressekonferanse onsdag opplyste visepolitimeister i New York John Miller at 29-åringen er avhøyrt på sjukehuset, og at han visstnok hadde planlagt aksjonen i fleire veker.

Saipov var ifølgje Miller også i rådvelde av ein handskriven lapp der han hylla den ytterleggåande islamistgruppa IS.

Teksten på lappen lydde «Den islamske staten vil eksistere i all æve».

Millier opplyste vidare at Saipov ikkje har vore i søkjelyset til politiet tidlegare.

