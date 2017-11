New Yorks ordførar: – Ei feig terrorhandling

Ein mann i ein pickup meia tysdag ned folk på ein sykkelveg berre nokre kvartal unna minnesmerket etter 11. september-angrepet på Manhattan.

Til slutt kolliderte gjerningsmannen med ein skulebuss. Angrepet skjedde i nærleiken av fleire skular der barn og foreldre førebudde seg til halloween.

– Ein person hoppa ut av bilen med to våpen og begynte å rope og skrike, fortel ein tolv år gammal elev til nyheitsbyrået AP.

Då gjerningsmannen var ute av køyretøyet, vart han skoten og såra av politiet. Fleire medium namngir han som 29 år gamle Sayfullo Saipov, opphavleg frå Usbekistan.

Våpena hans viste seg å vere eit luftvåpen og ein paintball-pistol.

Utlendingar drepne

Fem argentinarar og ein belgiar er blant dei som vart drepne i angrepet. Argentinarane var på sykkeltur då dei vart køyrde ned.

Både den tolv år gamle skuleeleven og fleire andre kjelder fortel at gjerningsmannen ropte «Allahu Akbar» – «Gud er størst» på arabisk – då han kom ut av køyretøyet. Dette er eit vanleg kamprop blant ytterleggåande islamistar.

– Dette var ei terrorhandling og ei svært feig terrorhandling retta mot uskuldige sivile, fastslo New Yorks ordførar Bill de Blasio.

Trump tvitra om IS

Politiet har førebels ikkje sagt noko om gjerningsmannen kan ha hatt forbindelsar til ei væpna gruppe. Blasio seier opplysningane så langt tyder på at han var ein «einsam ulv» som handla på eiga hand.

USAs president Donald Trump retta likevel peikefingeren mot ekstremistgruppa IS kort tid etter angrepet.

«Vi må ikkje tillate IS å returnere eller ta seg inn i landet vårt etter å ha sigra over dei i Midtausten eller andre stadar. Nok!", skreiv presidenten på Twitter.

Han tvitra også at gjerningsmannen i New York ser ut til å vere ein «svært sjuk og sinnsforvirra person».

Vanskeleg å stanse

Halloween-angrepet i New York er det siste i ei lang rekkje terrorangrep i Europa og USA der gjerningsmennene har brukt køyretøy som våpen.

Mange av dei har vore ytterleggåande islamistar, og IS har oppfordra sine tilhengarar til å bruke denne metoden. Men køyretøy vart også brukt i angrepet på antifascistar i Charlottesville i USA, og i eit angrep mot muslimar i London i sommar.

Å avsløre og stanse enkeltpersonar som har planar om slike angrep, er vanskeleg.

– USA har allereie meir politi og ei av dei strengaste formene for kontroll av immigrasjon. Det er lite Trump kan gjere for å beskytte USA mot slike terrorangrep som det ein opplevde i New York tysdag, seier terrorekspert og forskar Ståle Ulriksen til NTB.

Trump skriv likevel på Twitter at dei strenge rutinane for å sjekke folk som reiser inn i USA, vil bli trappa ytterlegare opp.

Fleire tusen feira halloween

Mannen som utførte angrepet i New York, flytta frå Usbekistan til USA i 2010, ifølgje CNN. Fleire medium skriv at han har budd i Tampa i Florida.

Berre nokre timar etter angrepet vart New Yorks tradisjonsrike halloween-opptog gjennomført som planlagt. Sikkerheitstiltaka var strenge, men tusenvis av menneske møtte opp for å sjå på spøkelse, troll og zombiar som toga gjennom Greenwich Village.

I terroraksjonen 11. september 2001 vart over 2.600 menneske drepne i og ved World Trade Center i New York.

Sidan då har byen vore ramma av fleire valdelege angrep og forsøk på terroraksjonar. Men angrepet tysdag skal vere det første med eit antatt politisk eller religiøst motiv der fleire personar er blitt drepne.

(©NPK)