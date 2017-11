New York maraton går som planlagt

Åtte menneske blei drepne då ein 29-åring av usbekisk opphav køyrde rett inn i ei menneskemengd på Manhattan tysdag.

Under ein pressekonferanse onsdag forsikra borgarmeister i New York Bill de Blasio at maraton søndag vil gå av stabelen som planlagt.

– Det blir som vanleg ekstraordinært, sa de Blasio, som anslår at rundt 2,5 millionar tilskodarar vil følgje løpsfesten med drygt 50.000 deltakarar.

(©NPK)