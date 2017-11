New York-angripar avhøyrt – hyllar IS

29 år gamle Sayfullo Saipov, opphavleg frå Usbekistan, kom til USA i 2010 via Grønt kort-lotteriet, stadfestar det amerikanske sikkerheitsdepartementet.

Onsdag blei 29-åringen avhøyrt på sjukehuset der han blei operert etter å ha blitt skoten av politiet under pågripinga tysdag.

Saipov hadde planlagt aksjonen i fleire veker, opplyste visepolitimeister i New York John Miller på ein pressekonferanse.

Saipov var ifølgje Miller også i rådvelde av ein handskriven lapp der han hylla den ytterleggåande islamistgruppa IS. «Den islamske staten vil eksistere i all æve», stod det på lappen.

Miller opplyste vidare at mannen ikkje har vore i søkjelyset til politiet tidlegare.

Både politiet og ordførar i New York Bill dei Blasio omtalar angrepet tysdag som terror. Åtte personar blei drepne og elleve såra då dei blei meidd ned av ein mann i ein pickup på ein sykkelveg.

Trump: Nok!

President Donald Trump retta peikefingeren mot den ytterleggåande islamistgruppa kort tid etter angrepet.

– Vi må ikkje tillate IS å returnere eller ta seg inn i landet vårt etter å ha sigra over dei i Midtausten eller andre stader. Nok!, skrev presidenten på Twitter.

Han tvitra også tysdag at gjerningsmannen i New York ser ut til å vere ein «svært sjuk og sinnsforvirra person». Onsdag sa Trump i forkant av eit møte i Det kvite hus at angriparen er «eit dyr» og at han «heilt opplagt» vil vurdere å sende 29-åringen til Guantánamo.

Raudt lys til grønt kort

Trump oppfordrar Kongressen til å stengje Grønt kort-lotteriet, eit program som gir enkelte innvandrarar permanent opphaldsløyve.

Trump varslar også at dei strenge rutinane for å sjekke folk som reiser inn i USA, skal trappast ytterlegare opp.

Trump langa også ut mot minoritetsleiar for Demokratene i Senatet, Chuck Schumer.

– Ein Chuck Schumer-skjønnheit. Schumer bidrar til å importere problem frå Europa, tvitra presidenten, med tilvising til Grønt kortprogrammet.

Programmet blei innført med støtte frå begge parti under den republikanske presidenten George W. Bush.

Schumer var også med i ei gruppe på åtte senatorar som for tre år sidan foreslo å avvikle ordninga som ledd i ein foreslått immigrasjonsreform, ifølgje AP.

– Splitter USA

Guvernør i New York Andrew Cuomo ber Trump opne auga.

– Du legg til rette for terroristane i den grad du no splittar landet vårt. Tonen din bør vere fullstendig motsett av det den er no, seier Cuomo, vendt mot til Trump.

Schumer var også raskt ute med å svare på utspelet frå Trump.

– Det verkar som om det ikkje er for tidleg å politisere tragedien, tvitra Schumer onsdag.

– President Trump burde i staden for å politisere og splitte Amerika, noko han alltid ser ut til å gjere under nasjonale tragediar, heller fokusere på verkelege løysingar – finansiering av antiterrortiltak – noko han i det siste budsjettet foreslo å kutte, fortsette senatoren.

– Vanskeleg å stanse

Angrepet tysdag er det siste i ein lang rekke terrorangrep der køyretøy har blitt brukt som våpen.

Å avsløre enkeltpersonar som har planar om slike angrep, og hindre at dei gjennomfører angrep, er vanskeleg.

– USA har allereie meir politi og strengare kontroll av immigrasjon enn dei fleste. Det er lite Trump kan gjere for å beskytte USA mot slike terrorangrep som det ein opplevde i New York tysdag, seier terrorekspert og forskar Ståle Ulriksen til NTB.

