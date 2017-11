Madsen har ikkje endra forklaring om dødsårsaka til Wall

Tysdag sende dansk politi ut ei pressemelding der det blei hevda at Madsen hadde tilstått å ha partert Kim Wall, og at han hadde endra forklaring når det gjaldt dødsårsak.

Mens Madsen tidlegare hevda at den svenske journalisten døydde etter å ha fått ei tung luke i hovudet, blei det i pressemeldinga tysdag hevda at han under avhøyr hadde sagt at ho døydde av kullosforgifting mens han sjølv oppheldt seg i tårnet på ubåten.

Forsvararen til Madsen nektar for at han har sagt dette i avhøyr, og dansk politi medgir no at det var gale.

– Det stemmer at Peter Madsen sjølv ikkje har sagt at ho døydde av kullosforgifting, seier visepolitiinspektør Jens Møller Jensen.

Ifølgje Møller Jensen har Madsen sagt at Wall «kan ha døydd av kullosforgifting», men utan å kunne fastslå dette.

Dette er i tråd med kva forsvararen Betina Hald Engmark seier.

– Klienten min veit ikkje korleis ho døydde, seier ho til dansk TV 2.

Forsvararen nektar derimot ikkje for at Madsen i avhøyr har tilstått å ha partert liket av Wall, før han dumpa kroppsdelane til havs.

Madsen er sikta for drap, likskjending og grove seksuelle overgrep under særdeles skjerpande omstende.

Saka mot han startar i København tingrett 8. mars neste år.

