Held hemmeleg afghanske tap

USAs spesialinspektør for Afghanistan, John Sopko, som er utnemnt av Kongressen for å overvake pengebruken i landet, reagerer sterkt på at dette blir halde hemmeleg.

Sopko viser til at over 60 prosent av alle milliardane USA sidan 2002 har brukt i Afghanistan, har gått til å byggje opp og lønne sikkerheitsstyrkane i landet.

I fjor vart over 6.800 afghanske soldatar og politifolk drepne av opprørarar, noko som var ein auke på heile 35 prosent frå året før.

Kor mange som er drepne hittil i år, nektar afghanske styresmakter og Pentagon å opplyse. Sopko omtalar talet som «sjokkerande høgt».

Framgang eller fiasko?

Sopko skriv i sin siste rapport at hemmeleghaldet svekkjer hans moglegheiter til å undersøkje om USA får valuta for milliardstøtta til dei afghanske sikkerheitsstyrkane.

President Donald Trump bestemt tidlegare i år å sende ytterlegare 3.000 soldatar til Afghanistan, der USA frå før har 11.000 soldatar på plass.

Krigsherrar og opprørarar

Snart 16 år har gått sidan USA og andre vestlege land hjelpte ein allianse av krigsherrar og opprørarar til makta i Kabul.

NATO-land som Noreg slutta opp om det USA-leidde forsøket på å knuse Taliban, og på det meste var det over 150.000 utanlandske soldatar i landet.

Ein sentral del av strategien gjekk ut på å byggje opp afghanske sikkerheitsstyrkar for å la dei gjere jobben, men dette har vist seg svært vanskeleg.

Sterkare enn på lenge

Nato avslutta sine kampoperasjonar i Afghanistan i 2014, og i dag står Taliban sterkare enn på lenge. Den ytterleggåande islamistgruppa IS har også fått fotfeste i landet.

Nato har framleis rundt 12.000 soldatar i Afghanistan, dei aller fleste av dei amerikanske.

50 norske spesialsoldatar er også stasjonert i landet, der regjeringa har bestemt at dei skal drive opplæring av afghanske sikkerheitsstyrkar ut 2018.

Eit regjeringsutnemnt utval felte i fjor ein knusande dom over Noregs militære og sivile innsats i Afghanistan og konkluderte med at lite var oppnådd trass i ein prislapp på over 20 milliardar kroner.

Sivile offer

Minst 25.000 sivile afghanarar er drepne og over 45.000 er såra sidan FN begynte å føre statistikk over sivile tap i 2008.

I første halvår i år vart minst 1.662 sivile drepne og over 3.500 såra, og dette var fleire enn nokon gong sidan 2008.

Rundt 3.500 utanlandske soldatar, blant dei ti norske, er også drepne i Afghanistan sidan 2002.

