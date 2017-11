Hamas overlèt grenseovergang til palestinsk sjølvstyremyndigheit

Maktoverføringa ved grensa i Rafah er i tråd med den palestinske forsoningsavtalen mellom Hamas og den Fatah-partiet til den palestinske presidenten Mahmoud Abbas. Det blei halde ein seremoni for å markere overtakinga.

Sjef for grenseovergangane i dei palestinske sjølvstyremyndigheitene, Nazmi Muhanna, og motparten hans i Hamas har signert ein avtale som inneber at regjeringa til Abbas tar kontroll over grensa til Egypt.

Hamas overlét ikkje berre kontrollen over grenseovergangen til sjølvstyremyndigheitene, men demonterte også kontrollposten sin ved grensa til Israel. Dermed står berre kontrollposten til sjølvstyremyndigheitene igjen på staden.

Forsoningsavtalen, som blei mekla fram i Egypt i oktober, inneber at den palestinske sjølvstyremyndigheita skal få full kontroll over Gazastripa innan 1. desember.

Hamas vann valet og regjeringsmakta i dei palestinske områda i 2006, men blei ikkje anerkjent av omverda, som stemplar gruppa som ein terroristorganisasjon.

(©NPK)