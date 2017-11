Fordømmingar og kondolansar strøymer inn etter New York-angrep

– Eg beklagar dei terroristangrepa dei siste dagane i Somalia, Afghanistan og i går i New York, sa pave Frans til truande på Petersplassen onsdag.

Minst 23 menneske blei drepne i eit sjølvmordsangrep mot eit hotell i hovudstaden i Somalia Mogadishu søndag, og fem blei drepne av ein ung sjølvmordsbombar i hovudstaden i Afghanistan Kabul tysdag.

Ein talsmann for president i Russland Vladimir Putin kallar angrepet i New York «tragisk og umenneskeleg», og ein talsmann for iransk UD fordømmer terrorangrepet og kondolerer til det etterlatne.

Saudi-Arabia fordømmer også angrepet, Kuwait har sendt kondolansar til president Donald Trump og Dei sameinte arabiske emirata og Bahrain understrekar at dei sluttar heilt og fullt opp om USAs kamp mot terror.

Qatar seier i ei kunngjering at dei «står solidarisk med den amerikanske regjeringa og støttar alle tiltak som trengst for å halde oppe tryggleik».

Statsminister Erna Solberg og ei lang rekke andre vestlege regjeringssjefar kondolerer også.

– Min djuptfølte kondolanse til alle berørte av terrorhandlinga på Manhattan. Noreg står med folket i New York, skreiv ho på Twitter onsdag morgon.

