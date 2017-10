USA brukar over 1,6 milliardar kroner dagleg på opprydding etter ekstremvêr

Det opplyste Brock Long, direktør for USAs føderale etat for krisehandtering FEMA (Federal Emergency Management Agency), i ei høyring i Senatet tysdag.

Utfordringane som orkanane Irma, Harvey og Maria har skapt, er på eit nivå som FEMA aldri før har registrert, opplyste Long. Han fortalde vidare om dei enorme kostnadene som dei store skogbrannane i California har ført til. Skogbrannane har forårsaka dei største øydeleggingane han nokosinne har sett, opplyste han til senatorane.

Long takka senatorane for å ha sikra 52 milliardar dollar (omkring 425 milliardar kroner) i krisehjelp til no, men la til at det vidare oppryddingsarbeidet vil få skyhøge kostnader.

FEMA ber no Kongressen ta naudsynte skritt for å rette opp att straumforsyninga på Puerto Rico og sikre at elektrisitetsnettet på øya blir meir solid enn før.

(©NPK)